Attenta Openjobmetis: Trento vuole tornare grande

La vittoria contro Pistoia ha puntellato la classifica della Openjobmetis in questo difficile avvio di campionato. Un risultato che può trovare ora continuità, grazie a un nuovo turno interno, quello di sabato sera (20,45 – 4 novembre) contro un’avversaria che però si annuncia tosta, la Dolomiti Trento.

I bianconeri, in città fin da giovedì (di ritorno dall’impegno di EuroCup a Las Palmas) lo scorso anno giocarono una storica finale scudetto contro Venezia e hanno mantenuto un impianto di gioco e un organico simili, anche se in questa prima parte di campionato hanno lo stesso ruolino di Varese, due vinte e tre perse. Coach Buscaglia dovrà forse rinunciare all’americano (di passaporto danese) Shavon Shields che si è fatto male a una caviglia in Spagna, ma ha comunque a disposizione una rosa molto ampia, a differenza di quella ridotta all’osso con cui ha affrontato la finalissima.

«Un gruppo di giocatori ricco anzitutto di atletismo ed energia – avvisa coach Caja alla vigilia del match – Prima ancora che il lato tecnico, dovremo curare questo aspetto del gioco. L’atletismo porta Trento a essere pericolosa nell’uno contro uno, nei contropiedi, nelle palle rubate, a rimbalzo e via dicendo. Ci sono uomini come Sutton, Behanan, Gomez e Forray capaci di mettere sul parquet grande energia in ogni circostanza».

Caja va oltre e sottolinea l’importanza di tre giocatori – citati nell’ordine di pericolosità – a disposizione di Buscaglia: «Forray, Baldi Rossi e Flaccadori: se gli altri uomini della Dolomiti hanno comunque qualità, questi tre possono davvero risultare decisivi. Forray lo vorrei sempre dalla mia parte, Baldi Rossi è cresciuto con l’esperienza in Nazionale, Flaccadori è con Silins e Gomez una grande arma nel tiro da fuori».

La Openjobmetis dovrà – è opinione dello stesso allenatore – confermare le buone cose mostrate in difesa contro Pistoia e trovare la stessa continuità messa in campo con i toscani «sia quando stai facendo canestro, sia quando non stai segnando – predica Caja – Gli alti e bassi all’interno del match ci stanno, è utile restare comunque concentrati sulla partita». Piuttosto il tecnico pavese chiede maggiore linearità ai suoi: «Diversi giocatori hanno alternato partite da 8 in pagella ad altre da 5 e viceversa; io preferirei trovare un maggiore equilibrio e magari avere in campo una squadra tutta da 6,5 o 7 in pagella».

Varese proverà di nuovo ad alternare il gioco sul perimetro a quello interno, soluzione predicata dallo staff tecnico che si è concretizzata in qualche occasione con Pistoia (partita con il minor numero di triple tentate dalla OJM). Cain e Pelle hanno bisogno di più palloni per diventare fattori anche in attacco, anche se il già citato atletismo trentino e la tendenza della Dolomiti a intasare l’area renderanno meno agevole questo tentativo. Motivo per cui la Openjobmetis dovrà trovare fortuna dall’arco dove Tambone, Avramovic e Ferrero finora hanno colpito con percentuali troppo basse.

OMAGGIO AGLI UOMINI DEL CAMPO DEI FIORI

Prima dell’esecuzione dell’Inno di Mameli, lo speaker del PalA2a leggerà un messaggio dedicato a tutte le persone che sono state coinvolte nello spegnimento dell’incendio che ha devastato il Parco del Campo dei Fiori. L’applauso del palazzetto sarà per tutti loro.

Intanto anche i tifosi ungheresi del Falco Szombathely – compagine affrontata in Coppa dalla Openjobmetis, due anni fa - gemellati con gli ultras biancorossi, hanno esposto durante la partita della loro squadra uno striscione dedicato a Varese (foto sopra).

