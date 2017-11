Attenzione ai passaggi a livello di via del Sole e via Bertolla

L’amministrazione comunale di Porto Ceresio, avvisa che per i lavori in corso sulla ferrovia, sono in programma oggi e domani chiusure dei passaggi a livello di via del Sole e via Bertolla.

Mercoledì 8 novembre, il passaggio a livello di via del Sole è stato riaperto.

Giovedì 9 novembre il passaggio a livello di via Bertolla, resterà chiuso al traffico dellae 8 alle 13