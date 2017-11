Attività di volontariato nei Musei Civici di Varese

Ieri si è svolto un incontro con i volontari anziani attivi per i Musei Civici. Dopo il primo incontro di un mese fa, è stato nuovamente riconosciuto l’apporto importante fornito dai volontari alla cultura cittadina in questi anni; è stato tuttavia necessario ribadire anche l’impossibilità di proseguire nell’erogazione di un contributo economico ai volontari per motivi slegati dall’apprezzamento per il lavoro dei volontari stessi.

L’amministrazione ha invitato i volontari a proseguire la propria attività a titolo gratuito – in una logica di puro volontariato – affiancando il personale del Comune nell’accoglienza del pubblico nelle sedi museali cittadine ed è stato presentato un nuovo progetto nato dalla collaborazione con l’associazione Conoscere Varese che per il Comune gestisce, con attività di coinvolgimento attivo della cittadinanza, il Museo Etnografico Castiglioni a Villa Toeplitz.

Il progetto comprende investimenti in formazione e motivazione del volontariato, oltre che attività ricreative, dando l’opportunità di partecipare anche ai cittadini più giovani; molte delle persone presenti hanno deciso di aderirvi. Il progetto sarà presentato alla Giunta comunale il prossimo martedì per l’approvazione definitiva.