Auto in fiamme: disagi e traffico in viale Ippodromo

Un’auto ha preso fuoco oggi pomeriggio in viale Ippodromo. L’allarme è stato lanciato attorno alle 17.30.

Per cause ancora in fase di accertamento un veicolo in transito ha preso fuoco. Il conducente è riuscito ad uscire dall’abitacolo prima che l’automezzo fosse avvolto dalle fiamme.

I vigili del fuoco di Varese sono intervenuti con un’autopompa, hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

Non si è registrato nessun ferito ma si sono avute ripercussioni sulla circolazione.