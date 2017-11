Auto in fiamme nella notte a Castelveccana

Questa notte, sabato 11 novembre, alle ore 02:00, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Laveno e Luino, sono intervenuti nel comune di Castelveccana, in via dei Campi, per un incendio autovettura.

Per cause ancora in fase di accertamento un veicolo in sosta è stato interessato da un incendio. I vigili del fuoco intervenuti con due autopompe, hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area