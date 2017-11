Auto si ribalta in via Ferrer

118 e vigili del fuoco sono intervenuti, in codice rosso, nel quartiere di Sacconago a Busto Arsizio, per un incidente in cui si è ribaltata un’autovettura.

È successo alle 10.20 di oggi, martedì 14 novembre, in via Ferrer, vicino all’intersezione con via Milazzo: nell’auto c’era un uomo di 79 anni, che fortunatamente non ha riportato ferite gravi.

L’uomo è stato portato in ospedale a Busto. Sul posto anche la Polizia Locale per i verbali del caso.