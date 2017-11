autostrada a8

Tutte le indicazioni aggiornate sui lavori previsti in autostrada A8 Milano-Gallarate-Varese autolaghi

(ultimo aggiornamento: venerdì 3 novembre 2017)

Superstrada 336 da A8 per Malpensa e A4: lavori previsti

Da martedì 7 a lunedì 27 novembre, lungo la strada statale 336 dir “dell’aeroporto della Malpensa” saranno attivi in entrambe le direzioni un restringimento di carreggiata e la chiusura della banchina pavimentata, dal km 0,500 al km 1,350, nel comune di Somma Lombardo, in provincia di Varese. Nelle sole ore notturne comprese tra le 21.30 e le 5.30 sarà chiusa alternativamente la corsia di marcia o di sorpasso, mentre la chiusura della banchina pavimentata sarà attiva in orario continuato per tutto il giorno.

I provvedimenti sono necessari per consentire i lavori di rinforzo strutturale alla pila centrale, sostituzione degli appoggi e risanamento del calcestruzzo e dell’acciaio delle spalle dell’impalcato. Gli interventi rientrano nell’ambito dell’adeguamento sismico del sovrappasso ubicato al km 12,000 della statale 336 “dell’aeroporto della Malpensa”. Nelle aree interessate dai lavori sarà in vigore il limite di velocità di 50 km/h e il divieto di sorpasso, anche sulla carreggiata in direzione A4 dal km 0,500 al km 1,350.

Autostrada A8 Milano-Varese: chiusa l’entrata dello svincolo di Legnano

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A8 Milano-Varese, dalle ore 22:00 di giovedì 2 alle ore 06:00 di venerdì 3 novembre, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Legnano, verso Milano, per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente.

In alternativa si consiglia di utilizzare l’entrata dello svincolo di Castellanza.

Autostrada A8: chiusura svincoli per pavimentazione

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A8 Milano-Varese, per consentire il risanamento della pavimentazione, saranno effettuate le seguenti chiusure notturne:

Per una notte, dalle ore 22:00 di lunedì 30 alle ore 05:00 di martedì 31 ottobre: chiusura dell’uscita della stazione di Lainate, per chi proviene da Milano.

In alternativa, si consiglia di utilizzare l’uscita dello svincolo di Lainate/Arese;

Per due notti consecutive, con orario 21:00-05:00, dalle ore 21:00 di lunedì 30 ottobre alle ore 05:00 di mercoledì 1 novembre: chiusura dell’uscita dello svincolo di Buguggiate, per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita dello svincolo di Lago Varese-Gazzada;

Per due notti consecutive, con orario 21:00-05:00, dalle ore 21:00 di lunedì 30 ottobre alle ore 05:00 di mercoledì 1 novembre: chiusura dell’uscita dello svincolo di Lago Varese-Gazzada, per chi proviene da Varese. In alternativa si consiglia di utilizzare l’uscita dello svincolo di Buguggiate.

