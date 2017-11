Avav, grande soddisfazione per la squadra di vela

Grazie all’impegno e alla forza di volontà del team coach Rossella Losito e del Consigliere Massimiliano Bogni, che hanno istruito con entusiasmo alcuni ragazzi del circolo AVAV, in questo ultimo anno presso il Circolo si è costituita una squadra numerosa e tecnicamente preparata che negli ultimi mesi di attività si è sempre più appassionata alla vela.

«La predisposizione dei ragazzi allo sport agonistico ha dato loro soddisfazioni – commenta l’allenatrice Rossella – . Con impegno e determinazione siamo riusciti a portare in agonistica 12 bambini dagli 8 ai 14 anni e in pre agonistica una decina: in tutto 22 bimbi e bimbe che seguiranno l’attività in Optimist e Laser insieme a me. Massimiliano ed io abbiamo anche coinvolto un’altra allenatrice, Laura Dauria».

Il Circolo Velico vanta attualmente una delle squadre agonistiche di giovanissimi più importanti del Lago Maggiore.

«Ringrazio alcuni soci per la loro generosità, sostenendoci in questo ultimo anno e dandoci la possibilità di portare i ragazzi in giro per l’Italia a fare regate e allenamenti. L’attività del prossimo anno inizierà a gennaio con allenamenti e regate presso lo Yacht club italiano a Genova.

Quest’anno Abbiamo partecipato agli zonali, interzonali e selezioni della quindicesima zona della FIV con allenamenti anche fuori zona, come è accaduto quest’estate in Sardegna a Cannigione con la collaborazione dello Yacht Club Cannigione.

Nel mese di ottobre siamo stati a Lecco, dove i ragazzi si sono misurati con l’interlaghina: qui Lorenzo Bogni è arrivato quinto su quaranta».

«Mentre l’ultima regata fatta è stata ad Andora, nella settimana del primo di novembre dove abbiamo trovato condizioni abbastanza dure per i nostri ragazzi, vento forte e onda, dimostrando che se la sono cavata alla grande.

Sottolineo l’impegno importante anche da parte di alcuni genitori come Massimiliano Bogni anche consigliere, che sta mettendo tutto se stesso per promuovere questo sport presso l’Avav, da non dimenticare altri genitori come Attilio Baldioli , Alessandro Molla , e il nostro Pino che ci ha dato la possibilità di andare in giro per l’Italia grazie al regalo che ci ha fatto, il furgone, andrea marelli per l’aiuto con il carrello, tutto il direttivo che ci sostiene in questo progetto e non meno importante il comune che ci permette e aiuta a promuovere il nostro circolo.

Quest’attività non è solo semplice sport ma è una vera e propria scuola di vita, i ragazzi devono imparare a gestire un mezzo, ad averne cura e ad essere organizzati con i compiti, lo studio e il tempo libero».