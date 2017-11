Avevano in macchina un chilo di hashish, due ragazzi in manette

Hashish e droga, immagini di repertorio

Due ragazzi di Omegna (Vco) sono stati arrestati nei giorni scorsi dai Carabinieri perché sono stati trovati in possesso di un significativo quantitativo di hashish.

L’arresto è avvenuto settimana scorsa, nella serata del 29 ottobre.

I due – Z.M. e G.A., entrambi 19enni – sono stati fermati ad Armeno (No) per un normale controllo stradale dai Carabinieri della Stazione di Orta San Giulio, ma quando è stata ispezionata l’auto i Carabinieri ci hanno trovato un chilo di hashish, confezionato in panetti.

I ragazzi sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nei giorni scorsi gli arresti sono stati convalidati dal Gip presso il Tribunale di Verbania e per loro sono stati disposti gli arresti domiciliari.