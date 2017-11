Bambina investita, interviene l’elisoccorso

Il 118 sta intervenendo con l’elicottero per soccorrere una bambina di 9 anni investita sullo stradone a Besozzo.

(foto inviata da un lettore)

È accaduto poco dopo le 13.30. L’elicottero di Areu è atterrato nel campo da calcio, poco distante dal luogo dell’incidente. Sul posto anche una ambulanza Areu di Gavirate: la bambina avrebbe riportato ferite ma non è in pericolo di vita: per precauzione è comunque stata trasferita in elicottero al centro pediatrico di riferimento, l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La bambina stava attraversando la strada sul passaggio pedonale di via Marconi, è stata travolta da una Smart: il guidatore ha detto di essere stato abbagliato dal sole.

(articolo aggiornato alle ore 14.25 di mercoledì 15 novembre)