Banda di 15 ladri assalta ditta, uno in manette

Una banda composta da almeno 15 ladri ha tentato, alcune notti fa, di svaligiare un’azienda nell’area industriale di Rho. Quando una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile è transitata in via De Gasperi e ha notato un certo trambutso.

Verso le ore 22:30 circa, hanno notato un furgone bianco aggirarsi tra i capannoni e poco dopo hanno udito un forte urto. Intuendo l’accaduto, si sono immediatamente fiondati sul posto dove, una volta giunti, hanno scoperto che 15 soggetti, tutti incappucciati in modo da rendersi irriconoscibili, avevano appena sfondato, utilizzando proprio lo stesso furgone, la saracinesca del deposito di una ditta che custodiva capi d’abbigliamento di vari marchi, riuscendo a caricarne in pochissimi secondi innumerevoli all’interno del cassone del furgone.

Tuttavia, alla vista dell’autoradio, i malviventi hanno abbandonato sul posto tutto e si sono dati alla fuga ognuno in una direzione diversa, riuscendo a far perdere le proprie tracce. I militari operanti, comunque sono riusciti a raggiungere uno dei fuggiaschi, un nomade italiano 21enne, nato a Cagliari e residente nel campo nomadi di Beinasco (TO), nullafacente e pregiudicato, dopo un breve inseguimento a piedi nelle zone adiacenti alla ditta.L’uomo è stato arrestato per furto aggravato.

Dai successivi accertamenti sul mezzo utilizzato per sfondare l’ingresso, è risultato che lo stesso era intestato ad una ditta di trasporti di Cinisello Balsamo. Inoltre si è potuto accertare che la banda lo aveva rubato poco prima e pertanto, dopo i rilievi del caso, è stato restituito al proprietario.

All’interno del cassone, i militari hanno recuperato tutto il materiale sottratto, vestiario per un valore commerciale di circa 119.000 €, anche questa restituita interamente ai legittimi proprietari.

Sono state inoltre acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza, presente all’interno della ditta, che hanno mostrato tutte le fasi del furto mettendo in evidenza l’organizzazione dei malviventi che in pochissimi secondi erano entrati in azione.

L’arrestato è stato sottoposto al giudizio direttissimo presso il tribunale di Milano, mentre proseguono le indagini per identificare anche gli altri 14 ladri.