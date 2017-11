Bandits ko, ma l’andata si chiude in zona playoff

Niente da fare per i Bandits nell’ultimo impegno del girone di andata: l’Appiano, seconda forza dell’Italian Hockey League, passa al PalAlbani con un 2-5 meno netto di quanto suggerisce il risultato finale.

Un ko tutto sommato accettabile, quello occorso ai gialloneri, che chiudono la prima metà di stagione con un bilancio positivo: 15 punti in 11 partite, cinque vittorie e ottava posizione – l’ultima disponibile per i playoff – con sei lunghezze di margine sulle inseguitrici. Insomma una situazione buona che alla vigilia del torneo era “sperabile” ma non pronosticabile in questi termini.

Contro l’Appiano però, il Varese può anche fare un certo mea culpa: i Pirats hanno chiuso avanti 3-0 la prima frazione, trovando però due reti negli ultimi 40″ di gioco che indirizzano il risultato a favore degli altoatesini. Bella la reazione nel terzo centrale, con Privitera capace di andare in rete due volte e con i Bandits che hanno riaperto la gara. Poi, con gli ultimi 20′ a disposizione, l’Appiano allunga di nuovo con Ceresa. Nel finale Cacciatore prova a togliere il portiere (Bertin, al rientro da titolare) ma è costretto a rimetterlo sul ghiaccio dopo la penalità comminata a Privitera. E con l’ultima superiorità numerica, l’Appiano fa il quinto gol che chiude i conti.

Per effetto della classifica del girone di andata, sono stati compilati anche gli accoppiamenti per la Coppa Italia. Nel primo turno (ottavi di finale) i Bandits se la vedranno con il Chiavenna in gara unica a metà dicembre. Il campionato riprende invece giovedì 16 con il derby esterno a Como. E dopo tre ko, per i gialloneri è ora di tornare a vincere.

Bandits Varese – Hc Eppan Appiano 2-5 (0-3; 2-0; 0-2) Marcatori: 8.00 Peruzzo (A – Waldner, Unterkofler), 19.25 Jaitner (A – Ebner), 19.51 Peruzzo (A – Unterkofler, Waldner); 20.38 Privitera (V – Odoni), 30.15 Privitera (V); 54.09 Ceresa (A – Raffeiner); 59.06 Raffeiner (A – Unterkofler, Eisenstecken). Varese: Bertin (Broggi); Rigoni, E. Mazzacane, F. Borghi, Cortenova, Barban, Papalillo, Odoni; Privitera, Teruggia, Cesarini, L. Mandelli, M. Mazzacane, Andreoni, Pirro, Principi, P. Borghi, Di Vincenzo, Sorrenti, Merzario. All. Cacciatore.

CLASSIFICA (11° turno): Milano* 27; Appiano 26; Merano, Fiemme 23; Pegine 19; Ora* 18; Caldaro 17; VARESE 15; Chiavenna, Alleghe 9; Como, 6; Feltre 3.