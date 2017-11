I Bandits lottano, ma i tre punti restano al Fiemme

Sessanta minuti spalla a spalla, ma alla fine i tre punti restano al Fiemme padrone di casa. Niente da fare per i Bandits Varese che continuano nella propria serie negativa, nonostante una prestazione volitiva e che fa ben sperare per le prossime esibizioni.

Due a uno il finale per la squadra di Cavalese, che ha rotto l’equilibrio a 10′ dalla sirena finale con una rete di Nicolao facendo fruttare la pressione messa in atto dai trentini nel terzo finale. E nel tempo rimanente i ragazzi di Cacciatore non sono riusciti a infilare il disco che avrebbe mandato le squadre all’overtime.

Il tabellino parla di una rete per ognuno dei tre tempi: primo gol casalingo al 7’57”, con Locatin – uno dei migliori – bravo a finalizzare un’azione passata dai bastoni di Cataldi e Nicolao. I Bandits, attenti a non esagerare con le penalità come predicato alla vigilia, hanno atteso il momento giusto per arrivare al momentaneo pareggio. Nel cuore del secondo periodo, con il Fiemme gravato di una doppia penalità, è stato il solito Michael Mazzacane a battere Gasperini sfruttando gli assist di Andreoni e Rigoni. Settimo gol e 15° punto stagionale per l’attaccante varesino numero 21.

I 10′ con l’uomo in meno trascorsi dai Bandits tra il finale del secondo e l’inizio dell’ultimo terzo di gara ha fatto ben sperare i tifosi gialloneri mentre Broggi si è dimostrato in serata respingendo diversi tentativi dei padroni di casa. Non, purtroppo, quello di Nicolao al 50’55” che ha deciso la gara, e a nulla è servita l’uscita dai pali del goalie varesino per l’assalto finale con l’uomo in più.

Il 14° turno non ha cambiato di molto la fisionomia della classifica, con il blocco di testa vincente ai danni delle squadre posizionate nella seconda metà. Il Varese resta così ottavo con un punto di margine sull’Alleghe; giovedì 30 però per il team di Cacciatore si profila la partita più complicata, quella – interna – contro il Milano capolista.

Hockey Fiemme – Bandits Varese 2-1 (1-0; 0-1; 1-0)

Marcatori: 7.57 Locatin (F – Cataldi, Nicolao); 31.32 M. Mazzacane (V – Rigoni, Andreoni); 50.55 Nicolao (F – Locatin, Ciresa).

Varese: Broggi (Bertin); F. Borghi, Papalillo, Rigoni, E. Mazzacane, Cortenova, Cesarini; M. Mazzacane, Andreoni, Sorrenti, Di Vincenzo, Teruggia, Privitera, Rizzo, Principi, Pirro, Merzario, L. Mandelli, P. Borghi. All. Cacciatore.

Arbitri: Bagozza, L. Soraperra (S. Soraperra, Plancher).

Note. Penalità: F 16′, V 14′. Spettatori: 857.