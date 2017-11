I Bandits non si sbloccano: Merano passa in via Albani

La serie di sconfitte dei Bandits Varese inizia a farsi preoccupante e soprattutto sta minando il tesoretto di punti guadagnato dalla formazione di John Cacciatore nella prima parte di campionato. L’ottavo posto ora è a rischio, con Alleghe e Como in risalita.

Nel secondo turno di ritorno è infatti arrivata un’altra battuta di arresto per i gialloneri, battuti in casa dal Merano Pircher che ha così confermato il pronostico della vigilia. 5-2 il finale per gli ospiti al PalAlbani, punteggio maturato nei primi due terzi dell’incontro.

Fuochi d’artificio soprattutto nella frazione iniziale quando è stato un continuo botta e risposta tra le due squadre: ospiti avanti due volte (in superiorità) con Ansoldi e Daccordo, e ripresi due volte dai Bandits con Andreoni e Cortenova. L’ennesimo power play concesso da Varese però ha portato alla doppietta personale di Ansoldi per il 3-2 della prima pausa.

Dopo l’intervallo è stata ancora la situazione con l’uomo in meno a essere fatale ai Bandits: con Cesarini in panca è arrivato il 2-4 di Daccordo. Poi è stato Faggioni a segnare il definitivo 2-5. Varese ha poi provato il forcing nella terza e ultima frazione, ma la gabbia di Andreano (e Tomasini subentrato nel finale) non è più stata violata.

Di buono la squadra di Cacciatore si può tenere una qualità di gioco migliore rispetto a quella vista contro il Como, e una prova collettiva tutto sommato discreta considerato il valore degli avversari. Bravo anche Bertin, bersagliato da ben 50 conclusioni meranesi. Ora però i Bandits hanno in calendario la trasferta di Fiemme e il match interno con il Milano: interrompere il digiuno diventa più difficile.

Bandits Varese – HC Merano Pircher 2-5 (2-3, 0-2, 0-0) Marcatori: 6’48’’ Ansoldi (M – Gruber), 7’37’’ Andreoni (V – Rigoni, M. Mazzacane), 11’20’’ Daccordo (M – Lo Presti, Ansoldi), 11’56’’ Cortenova (V – Papalillo, Principi), 14’37’’ Ansoldi (M – Pontus), 26’14’’ Daccordo (M – Lo Presti, Pontus), 36’48’’ Faggioni (M – Cainelli). Varese: Bertin (Broggi); Borghi F., Cesarini, Rigoni, Mazzacane E., Barban, Papalillo, Cortenova; Andreoni, Mazzacane M., Mandelli, Di Vincenzo, Teruggia, Privitera, Borghi P., Principi, Pirro, Rizzo, Sorrenti, Merzario. All. Cacciatore.

Arbitri: Lega e Terragni (Oderda e Vignolo)

Note. Penalità: 8×2’ Varese 16’, 4×2’ Merano. Spettatori: 137.

CLASSIFICA: (12a giornata): Milano* 33; Appiano 32; Merano 29; Fiemme 26; Pergine 22; Ora* 19; Caldaro 17; VARESE 15; Alleghe 14; Como 11; Chiavenna 9; Feltre 4.