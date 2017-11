Bandits, serve il cambio di passo: arriverà con il Fiemme?

Dopo due mesi trascorsi in piena zona playoff, i Bandits Varese devono fare i conti con una striscia negativa che li ha riavvicinati alla fatidica “linea” di classifica che divide le prime otto posizioni dalle ultime quattro.

Varese è ancora ottava nel torneo dell’Italian Hockey League, però ora vanta un solo punto di vantaggio sull’Alleghe e quattro sul Como, formazioni entrambe in risalita. Ecco perché la squadra di John Cacciatore è chiamata al più presto a invertire la rotta: sarebbe un peccato perdere ulteriore quota dopo una prima parte di torneo giocata a livelli molto interessanti. Nella foto: Marcello Borghi

I Bandits hanno l’occasione di tentare il colpaccio domenica sera, 26 novembre (ore 18,30), quando saranno impegnati sulla pista del Fiemme a Cavalese. Trasferta dura dal punto di vista chilometrico e non semplice neppure sul piano ambientale (tribune sempre piene e calde) e sportivo: all’andata Varese riuscì in una rimonta miracolosa (da 0-5 a 6-5 al supplementare) ma è chiaro che i trentini vorranno evitare un’altra beffa simile.

Il Fiemme arriva da una vittoria più difficile del previsto a Chiavenna, ma come sempre ogni partita fa storia a sé. Massima che vale anche per Andreoni e compagni che sono chiamati a due compiti principali: risultare più concreti sottoporta (dove è necessario sfruttare ogni occasione, soprattutto in assenza di bomber di ruolo) e tornare a far scendere il numero di penalità. I gialloneri, che erano migliorati sotto questo profilo, nelle ultime partite sono rimasti troppo spesso con l’uomo in meno, situazione che diventa difficile da gestire contro avversarie più esperte e attrezzate.

Cacciatore dovrebbe avere a disposizione la squadra quasi al completo per la trasferta di Cavalese, con il solo Barban in forse. La partita sarà raccontata in diretta su Radio Village Network e verrà diretta dai signori Bagozza e L. Soraperra, assistiti da S. Soraperra e Plancher).

Intanto il Milano Rossoblu ha allungato in testa alla classifica grazie alla vittoria esterna di Ora nel recupero della 6a giornata. 8-4 il risultato finale, con grande protagonista il varesino doc Marcello Borghi, autore di ben 7 punti (3 gol e 4 assist!).