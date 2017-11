Bandits, che succede? Il derby sorride al Como

Nessun riscatto: il derby di Casate finisce nelle mani del Como padrone di casa e lascia di nuovo a bocca asciutta i Bandits che nelle ultime quattro partite hanno raccolto altrettante sconfitte e un solo punto buono per la classifica.

Netto il successo dei lariani nella gara giocata – a porte chiuse – giovedì sera, 16 novembre: 5-2 il risultato finale (lo stesso dell’andata ma a parti invertite) mai in discussione per i padroni di casa. Como in vantaggio alla metà della prima frazione con Tilaro in superiorità numerica, rete questa impattata da Michael Mazzacane al 14.18 su assist di Di Vincenzo. Ma prima della sirena del 20′ la doppietta di Filippo Ambrosoli nel giro di 1’20” ha messo in ginocchio gli uomini di John Cacciatore.

Sotto 3-1 alla prima pausa, il Varese ha provato ha riorganizzarsi e all’inizio del terzo centrale ha accorciato le distanze con la rete di Odoni con Tilaro in panca puniti. Il 3-2 però non si è schiodato lungo tutta la seconda frazione, in cui le due squadre si sono equilibrate a livello di conclusioni senza però creare problemi ai due portieri.

Una situazione rimasta tale per la prima metà dell’ultimo periodo, quando dunque tutto è rimasto in bilico. A rompere l’impasse però è stato il Como al 49.19 con Gardiol e a quel punto il derby d’Insubria ha preso la strada verso l’Est. I Bandits hanno provato ad aumentare la pressione offensiva (ben 20 tiri tentati nel periodo) ma Pilon ha fatto buona guardia. E quando Cacciatore ha tolto Broggi per avere l’uomo in più sul ghiaccio, è arrivato il definitivo 5-2 per mano di Gosetto.

Con la sconfitta di Casate i Bandits rimangono inchiodati a quota 15 punti, sempre all’ottavo posto ma ora con sole quattro lunghezze di margine sull’Alleghe. E domenica sera (19.30) in via Albani contro il Merano, terzo in classifica, sarà difficile interrompere la striscia negativa.

HC Como – Bandits Varese 5-2 (3-1; 0-1; 2-0)

Marcatori: 10.23 Tilaro (C – Codebò, Ricca), 14.18 M. Mazzacane (V – Di Vincenzo), 16.20 F. Ambrosoli (C – Vallazza, Formentini), 17.31 F. Ambrosoli (C – Val.lazza, Michelin S.); 22.50 Odoni (V – Principi, Privitera); 49.19 Gardiol (C – F. Ambrosoli, Formentini), 58.17 Gosetto (C – Tilaro, R. Ambrosoli).

Varese: Broggi (Bertin); Barban, Papalillo, F. Borghi, Cesarini, E. Mazzacane, Cortenova, L. Mandelli; Andreoli, M. Mazzacane, Rizzo, Pirro, Principi, P. Borghi, Privitera, Teruggia, Odoni, Di Vincenzo, Sorrenti, Merzario. All. Cacciatore.