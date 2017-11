Bandits, un lungo viaggio per sfatare il tabù Alleghe

Le foto dell'hockey

È la trasferta più lunga dell’anno, considerati i quasi 400 chilometri di distanza tra Varese e Alleghe, ma rappresenta un’immediata occasione di riscatto per i Bandits di coach John Cacciatore (nella foto).

I gialloneri sono reduci dal primo KO interno contro il Pergine, ma sono intenzionati a fare punti nel match in programma nel tardo pomeriggio (primo ingaggio alle ore 18) di sabato 4 novembre. Una gara da prendere con le pinze: i bellunesi arrancano in classifica – noni con 7 punti e appena due vittorie – ma hanno roster e tradizione di livello ben superiore.

La squadra di Eskola inoltre è in striscia positiva, con 4 punti conquistati nelle ultime due gare e vanta una serie di precedenti estremamente favorevole: dal 2013/14 hanno vinto tutti gli otto scontri diretti disputati in Serie B/Italian Hockey League. Un tabù che Andreoni e compagni proveranno a sfatare nell’incontro che si disputerà allo stadio “Alvise De Toni” (arbitri Benvegnù e Soraperra), impresa possibile a patto che che i Bandits mettano sul ghiaccio il mix di temperamento, gioco e qualità che hanno permesso di conquistare i 14 punti messi in carniere sino a questo momento.

Cacciatore non avrà a disposizione nell’occasione né il pilastro difensivo Barban, né Odoni (due gol e un assist fino a qui), mentre in porta ci sarà di nuovo Broggi, visto che Bertin è reduce da un infortunio e resta in dubbio fino all’ultimo. La rosa dei Bandits però (e questa è la grande differenza con le ultime edizioni dei Mastini) è piuttosto ampia e ciò permetterà al tecnico italoamericano di non spremere eccessivamente i propri uomini. La gara sarà raccontata in diretta da Radio Village Network; aggiornamenti nel finale anche in #direttavn, il liveblog di VareseNews con il quale racconteremo il match di basket tra Openjobmetis e Trento.