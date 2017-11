Bando per lo sviluppo territoriale, 3 milioni di euro dalla Regione

L’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Mauro Parolini, annuncia l’assegnazione di fonti per circa 3 milioni di euro per il bando Asset. Tre i progetti vincitori: quello presentato da Cassano Valcuvia come comune capofila, quello di Varese città e quello della Comunità Montana del Piambello.

Di seguito il dettaglio dei progetti finanziati in provincia di Varese:

1) Cassano Valcuvia, “Il Lago Maggiore e le Valli del Verbano: una visione fuori dal Comune”, 1.044.000 euro; aree di intervento: Mantenimento e crescita del tessuto imprenditoriale 440.000 euro, Promozione, animazione e marketing 90.000 euro, Interventi pubblici per lo sviluppo socio economico 490.000 euro.

2) Varese, “Tra laghi e montagne: per lo sviluppo socio-economico e turistico delle Prealpi varesine”, 932.000

euro; aree di intervento: Mantenimento e crescita del tessuto imprenditoriale 570.000 euro, Promozione, animazione e marketing 10.000 euro, Interventi pubblici per lo sviluppo socio economico 352.000 euro.

3) Comunita’ montana del Piambello, “BIKE &FOOD: un’occasione di sviluppo da prendere in… Volata”, 862.550 euro; aree di intervento: Mantenimento e crescita del tessuto imprenditoriale 440.000 euro, Promozione animazione e marketing 90.000 euro, Interventi pubblici per lo sviluppo socio economico 332.550.