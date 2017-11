Barbieri a scuola di barbe hipster

La nuova moda maschile ha fatto “rinascere” un negozio che sembrava destinato a morire: quello del barbiere.

Ma lo stile hipster richiede una bella dose di maestria, così CNA Varese ha deciso di presentare “Bha – Barber House Academy”, un Seminario gratuito per barber e hairdresser con due docenti d’eccezione: Marco Rottoli e Marco Iop. L’appuntamento è per lunedì 4 dicembre 2017 dalle 10.30 alle 12.30 in Sala Protasoni, nella sede di CNA Varese – Ticino Olona in Via Bonini 1 (zona ippodromo).

La partecipazione è libera e gratuita, semplicemente confermando la propria partecipazione via mail a lrosati@cnavarese.it. Un’occasione di rinnovamento per i professionisti, con tecniche che spaziano dalla barberia tradizionale italiana alle ultime tendenze internazionali, e in particolare le nuove tendenze moda hipster per la cura di barba e baffi. Ma non solo: si affronterà un grande rilancio, il rito della rasatura: un’antica abitudine che diventa un momento di relax tutto maschile. Insieme a questi argomenti, si affronterà inoltre il tema piu generale della salute e della sicurezza nel salone.

Il seminario, gratuito, è un “assaggio” di quello che avverrà nel 2018: «Si tratta di un Seminario per formare Barber di nuova generazione che sappiano applicare le tendenze del momento in materia di acconciature e barbe maschili , ma che siano competenti anche nelle tecniche della barberia tradizionale che in Italia ha una lunga e gloriosa storia – spiega Francesco Reina, Portavoce di Cna Acconciatori Varese – Il seminario del 4 dicembre sarà illustrativo del Corso che terremo nel 2018 con la Barber House Academy».