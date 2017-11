Battaglia di San Martino: “Onore a chi è morto per la libertà”

Il sindaco di Cuveglio Giorgio Piccolo, il presidente della Provincia di Varese Gunnar Vincenzi, il prefetto Giorgio Zanzi, l’eurodeputata Lara Comi e molti amministratori del territorio hanno partecipato oggi 19 novembre alla commemorazione della Battaglia di San Martino.

“Oggi 74 anni dopo ricordiamo la Battaglia del San Martino, uno dei primi esempi di lotta partigiana, un episodio di grande significato morale e ideale che deve essere di monito per noi e per le future generazioni -ha dichiarato il presidente del Consiglio Raffaele Cattaneo -. Desidero portare la mia testimonianza a queste celebrazioni in ricordo di uomini che hanno combattuto e si sono sacrificati per l’Italia libera. A loro dobbiamo la nostra riconoscenza perché combattendo hanno restituito dignità e speranza nel futuro ad un paese in ginocchio, mortificato dalla fame e dalla guerra”.