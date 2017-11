Bazar di Natale alla Scuola Steiner

Una giornata di festa, all’insegna dell’arte, del buon cibo e dell’artigianato. Torna anche quest’anno, domenica 26 novembre, il Bazar di Natale organizzato dalla Scuola Steiner – Waldorf Varese. Un appuntamento consueto per la scuola, che ogni anno propone una lunga serie di attrazioni e offre prodotti di artigianato e cibi sani, di agricoltura biologica e biodinamica, così da ricavare i fondi per il proprio sostentamento.

La festa è un susseguirsi di spettacoli e attività ricreative ideati soprattutto per i bambini, come ad esempio il teatrino di fiaba, il teatro di veline, la pesca miracolosa e i laboratori creativi, di falegnameria e di candele. Ma c’è anche molto altro, come gli atelier di cardatura della lana, di intrecci di carta e tessitura coi telai, fino ad arrivare a iniziative pensate appositamente per gli adulti, come il baratto di abbigliamento, la buona musica, lo street food e tanto tanto altro.

Il tutto avrà luogo presso la scuola, in via Carletto Ferrari 1 a Gazzada Schianno, già dalle 10 del mattino e fino alle 18, con l’obiettivo di celebrare una grande festività nel divertimento e nella cultura del semplice e del genuino.