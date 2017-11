Benemerenza cittadina ai lavoratori Amazon

La Filt Cgil ringrazia il Comune di Milano della decisione di assegnare la benemerenza cittadina ai lavoratori della filiera Amazon impegnati negli scorsi mesi in un’estenuante battaglia per il riconoscimento del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Trasporto Merci e della Logistica.

“Una mobilitazione conclusa positivamente con la sottoscrizione di diversi accordi sindacali. La vertenza che abbiamo condotto assieme ai lavoratori della filiera Amazon ha dimostrato che nella frontiera più estrema dell’innovazione dell’economia della connessione vi è lo spazio per la rappresentanza dei diritti dei lavoratori e per la loro conquista, per il riconoscimento del valore professionale che essi esprimono e in definitiva dimostra che l’Innovazione è davvero tale se apre spazi di Inclusione nella civiltà del Lavoro”.

“Crediamo che la Città di Milano nell’assegnare il suo riconoscimento più importante confermi ancora una volta che il suo sviluppo economico possa coniugarsi alla creazione di nuovo lavoro con al centro il valore delle persone persino nell’epicentro dell’economia che solo apparentemente si sviluppa nel mondo virtuale.

Ci auguriamo che l’esperienza di questi lavoratori e il riconoscimento che oggi viene riconosciuto loro da tutta la Città possa rappresentare una speranza per i tanti le tante persone che lavorano nella nostra città a cui viene negato persino il riconoscimento di lavoratori come ad esempio i Bykers.

Ancora Grazie a chi nelle istituzioni milanesi ha consentito un buon esito della vicenda e il riconoscimento che il 7 dicembre i lavoratori riceveranno”.