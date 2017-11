Benvenuta pioggia, si fermerà con noi per diversi giorni

Foto varie

Tutti la cercavano, e alla fine è arrivata. Già da due giorni la pioggia è tornata a farci compagnia incoronando queste giornate, col loro umido e la giusta foschia mattutina, come tributo per l’autunno inoltrato, e lento viatico verso la stagione fredda. Le temperature si sono abbassate, arrivando nelle minime attorno ai 6 gradi e a non più di 12 gradi per le massime: stop alle maniche corte e ai caloriferi spenti.

SITUAZIONE – Tutto merito di quel “vortice depressionario isolatosi sull’Italia porta nuvolosità estesa e precipitazioni sparse, e influenzerà il tempo sulla regione alpina anche per i prossimi giorni” come scrivono sul sito del Centro Geofisico Prealpino.

Per oggi, lunedì 6 novembre, cielo molto nuvoloso, solo qualche rara occhiata di sole. Deboli piogge intermittenti possibili su tutta la regione. In montagna limite neve attorno a 1400m.

PREVISIONI – Martedì prosegue molto nuvoloso con possibilità di piogge in modo particolare al mattino su Veneto e Lombardia orientale. Neve sulle Alpi oltre circa 1600m. Temperature senza variazioni rilevanti.

Mercoledì tempo variabile, spesso nuvoloso ma con a tratti schiarite soleggiate. Possibilità di qualche debole precipitazione, altrimenti asciutto. Leggero rialzo delle temperature.

TENDENZA – Giovedì 9 novembre: alternanza di nubi e schiarite. Asciutto o qualche pioggia debole.

Venerdì 10 novembre: sole prevalente con nubi alte di passaggio. Asciutto. In montagna debolmente ventilato da settentrione.