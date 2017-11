Bergamo in crisi, la UYBA non vuole fare sconti

Uyba Unet EWorks 2017 2018

Sabato 4 novembre al Palayamamay arriva la Foppapedretti Bergamo di coach Micoli e di Francesca Marcon, per una sfida che ormai è tra le “classiche” del campionato femminile di serie A1. Nei precedenti 23 incontri disputati, 11 sono stati vinti dalle farfalle – che vogliono pareggiare i conti – e 12 dalle orobiche.

La Foppa si presenterà in campo priva di Sylla, Malinov e Popovic (anche se quest’ultima potrebbe riuscire a rientrare), bloccate in panchina da infortunio, dando così una ghiotta occasione alle ragazze di Mencarelli che vogliono dare continuità all’ottimo inizio di stagione. Busto arriva infatti alla partita di sabato (inizio alle 20,30, apertura casse e cancelli ore 19, diretta RaiSport+HD, AGGIORNAMENTI durante la diretta di VareseNews della partita di basket tra Openjobmetis e Trento) al completo e con 6 punti in classifica, mentre Bergamo come accennato, non è ancora riuscita a raccogliere nemmeno un punto in campionato, a causa di un avvio difficile e con la squadra ancora indietro nella preparazione.

Coach Micoli dovrebbe quindi schierare il sestetto composto dalla giovane Boldini al palleggio, in diagonale con la serba Malagurski, al centro capitan Paggi e la croata Strunjak, in banda l’ex Cisky Marcon e la venezuelana Acosta, libero la mitica Paola Cardullo.

A caricare il pubblico, capitan Stufi, che sottolinea anche l’importanza del sostegno dei tifosi che non fanno mai mancare la loro presenza: «Arriviamo combattive alla partita: giochiamo in casa e qui al Palayamamay dobbiamo accumulare più punti possibili, anche grazie al sostegno del nostro pubblico. Bergamo, nonostante la classifica, non è una squadra che possiamo sottovalutare: ha avuto molti cambiamenti dalla scorsa stagione, ha parecchie giocatrici infortunate e per questo avrà un gran desiderio di rivalsa. Micoli, allenatore che conosco bene, ci starà sicuramente studiando perfettamente a video, per cui dovremo essere brave eventualmente a cambiare il nostro gioco in corsa durante la gara. La Foppa ha anche atlete esperte che ci possono mettere in difficoltà».

Unet E-Work Busto Arsizio – Foppapedretti Bergamo

Busto Arsizio: 1 Piani, 2 Stufi, 5 Spirito (L), 6 Gennari, 7 Dall’Igna, 8 Orro, 9 Wilhite, 13 Diouf, 14 Bartsch, 15 Berti, 16 Negretti, 17 Chausheva, 18 Botezat. Bergamo: 1 Strunjak, 2 Imperiali, 3 Malagurski, 4 Battista, 5 Popovic, 7 Cardullo, 9 Marcon, 10 Paggi, 13 Boldini, 15 Malinov, 17 Sylla, 18 Acosta.

QUI LEGNANO

Domenica 5 novembre alle ore 17 la SAB Volley Legnano scenderà in campo sul taraflex del PalaVerde di Treviso, per sfidare la corazzata Imoco Volley Conegliano. La SAB si avvicina alla sfida di domenica con qualche acciacco: nel corso degli allenamenti settimanali Giada Cecchetto ha rimediato una distorsione alla caviglia, che la costringerà con ogni probabilità a saltare la gara; in forse anche Camilla Mingardi, rimasta a riposo negli ultimi due giorni per un problema muscolare.

Dall’altra parte, coach Daniele Santarelli deve fare i conti con la pesante defezione di Megan Easy (stagione già finita per la schiacciatrice statunitense, causa infortunio). In regia Wolosz, in diagonale con Fabris; al centro De Kruijf e Folie, in attacco Bricio e Hill, libero Monica De Gennaro.

«Di sicuro non è stata una settimana fortunata – ammette Valeria Caracuta – ma dobbiamo saperne uscire con tutto il gruppo, come abbiamo dimostrato di sapere fare. Dopo la sconfitta contro Pesaro serve una reazione mentale a livello di squadra, per provare a tirare fuori qualcosa di buono in vista del prosieguo della stagione. Da un certo punto di vista non poteva esserci occasione migliore di questa: non avremo niente da perdere, perché Conegliano è obiettivamente superiore, e affronteremo la partita senza pressione».

Imoco Volley Conegliano – SAB Volley Legnano

Conegliano V.: 2 Bricio, 3 Fiori (L), 5 De Kruijf, 6 Cella, 7 Folie, 9 Melandri, 10 De Gennaro (L), 11 Danesi, 12 Papafotiou, 13 Fabris, 14 Wolosz, 15 Hill, 16 Nicoletti.

Legnano: 2 Degradi, 3 Bartesaghi, 5 Lussana (L), 6 Pencova, 7 Cumino, 8 Ogoms, 9 Mingardi, 10 Martinelli, 11 Coneo, 12 Cecchetto (L), 14 Caracuta, 16 Newcombe, 18 Drews.

Il programma (4a di andata): Unet E-Work Busto Arsizio – Foppapedretti Bergamo; Pomi’ Casalmaggiore – Saugella Team Monza (sabato 4 novembre, ore 20:30). Volley Pesaro – LiuJo Nordmeccanica Modena; Il Bisonte Firenze – Savino Del Bene Scandicci; Igor Gorgonzola Novara – Lardini Filottrano; Imoco Volley Conegliano – SAB Volley Legnano.