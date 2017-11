Il bike sharing a flusso libero si espande, dieci comuni dell’Altomilanese dicono sì

Se funzionano a Varese, città caratterizzata da continui saliscendi, figuriamoci in città quasi del tutto pianeggianti come Legnano. Il servizio di bike sharing free floating (bici pubbliche senza stalli) potrebbe sbarcare presto anche a Canegrate, Legnano, Nerviano, Turbigo, Albairate, Arluno, Bareggio, Morimondo, Vermezzo e Zelo Surrigone.

I comuni elencati hanno, infatti, aderito al bando della Città Metropolitana di Milano per l’adozione di questo servizio che sta spopolando in città come Milano e anche nella ben più piccola Varese. Ofo e Mobike sono i marchi che potrebbero sbarcare anche nell’hinterland milanese per rispondere ad una sempre più forte richiesta di mobilità alternativa all’auto e basso impatto ambientale.

Con il bike sharing a flusso libero sarà possibile prendere e lasciare le biciclette, messe a disposizione di Città Metropolitana a Milano e in ogni luogo della ex provincia che ha aderito al progetto. Ancora allo studio il numero esatto di bicilette che verrà destinato ai vari comuni ma il bando ne distribuirà almeno 12 mila attraverso una pluralità di soggetti che forniscono il servizio.