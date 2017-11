Bimbi in festa, un weekend di divertimento per i più piccoli

Sabato 18 e domenica 19 novembre torna Bimbi in Festa, un week-end all’insegna del divertimento dedicato a tutti i bambini.

La manifestazione è organizzata da Favolandia Onlus – associazione di Castiglione Olona nata nel 2012 con l’intento di dare sostegno agli enti e alle associazioni che si occupano di bambini.

Quest’anno, grazie al patrocinio e alla collaborazione del Comune di Venegono Inferiore e delle associazioni Arcobaleno Venegono e Prosport Venegono, Bimbi in Festa si terrà presso Palazzetto dello Sport di Venegono Inferiore (Via Damiano Chiesa).

Il programma dell’evento prevede numerose iniziative per bambini e famiglie.

Si comincia alle ore 14.00 di sabato 18 novembre con l’apertura delle attività dedicate ai bambini: giochi, laboratori, gonfiabili e spettacoli; in collaborazione con Anim&Azione, The Tac Tic Band e il Coro Mani Bianche, Pingu’s English e Il Piccolo Cantiere delle arti varie.

Dalle ore 20.00 la serata inizierà con Claun il Pimpa e a seguire l’esibizione di All Dance Accademy.

Domenica mattina, a partire dalle ore 9.00, il protagonista sarà lo sport, con l’esibizione di Karate, il torneo di Pallavolo organizzato da Arcobaleno Venegono e l’esibizione di ginnastica ritmica organizzata da ASD Kinesis 2008.

Nel pomeriggio proseguono laboratori, giochi e gli spettacoli di Mago Samui e John Librizzi.

Dopo la merenda e l’estrazione della lotteria, l’evento si concluderà alle 18.30 con l’esibizione de I Truzzi Volanti.

Durante l’evento rimarranno sempre aperti lo stand gastronomico e il bar. Come ogni anno, il ricavato di Bimbi in Festa verrà devoluto in beneficenza.

Quest’anno Favolandia ha scelto di sostenere il progetto “SPORT si Può” – corso di nuoto per alunni disabili, promosso da POLHA Varese (Associazione Polisportiva dilettantistica per disabili). Il progetto viene proposto da 15 anni da Polha in collaborazione con diverse realtà; i destinatari del progetto sono circa 230 minori, tra i 6 e i 15 anni, con disabilità fisica, sensoriale e intellettivo-relazionale.

Sarà possibile contribuire ulteriormente al progetto durante Bimbi in Festa con l’acquisto di biglietti della lotteria e con la pesca di beneficenza.

Un calendario, quello di Bimbi in Festa, che si prospetta ricco di appuntamenti dove i protagonisti saranno i bambini. Perché i bambini sono il nostro futuro e Favolandia vuole costruirlo insieme a loro!