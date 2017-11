Bioeconomia: esperti a confronto

Oggi, martedì 28 novembre alle ore 14.00, nella Sede di Saronno dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese (Via Gaudenzio Ferrari n. 13) si svolgerà il convegno “Bioeconomy Dialogues – Progetti green dal territorio e oltre”.

L’evento – organizzato dall’Unione degli Industriali della Provincia di Varese in collaborazione con il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita dell’Università degli Studi dell’Insubria e con la Lombardy Green Chemistry Association – rappresenta un’occasione di confronto sul tema della Bioeconomia.

La Bioeconomia si propone di garantire alle future generazioni uno sviluppo sostenibile, la sicurezza alimentare e una minore dipendenza dalle fonti fossili di energia, mediante la trasformazione di risorse biologiche rinnovabili e di rifiuti biodegradabili in prodotti a valore aggiunto quali alimenti, bioenergie, intermedi chimici e bioprodotti. Le sue risorse offrono infatti tre vantaggi cruciali: sono potenzialmente non esauribili, inquinano molto meno delle loro omologhe fossili e possono essere prodotte sul territorio, garantendo una maggiore autonomia economica. Il settore più innovativo della Bioeconomia è la Chimica Verde, che rappresenta a livello mondiale una grande sfida ecologica e una grande occasione di rilancio economico. Utilizzando materie prime rinnovabili di origine agricola, realizza una nuova generazione di prodotti e composti chimici a basso impatto per ambiente e salute.