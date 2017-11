Black Friday: a Saronno i negozi vogliono provare lo shopping ribassato stile States

Voglia di Black Friday tra i commercianti della città degli amaretti: negli ultimi giorni all’ufficio commercio e alla sede Ascom di via Ferrari sono arrivate le richieste di diversi commercianti, soprattutto del centro storico, interessati a sfruttare questa nuova opportunità di vendita ribassata che spopola negli Stati uniti e che in Italia sta crescendo molto come occasione per iniziare lo shopping natalizio.

Una possibilità per altro prevista dalle recenti normative: «Cadendo il Black Friday – spiega l’assessore al Commercio Francesco Banfi – prima del quarto giovedì di novembre, ossia il venerdì dopo la festa del Ringraziamento, rientrava fino all’anno scorso nel periodo che in Lombardia era interdetto alle vendite promozionali. Ora essendo variata la legge regionale è possibile anche realizzare questo genere di iniziative. Dal 2017 la Lombardia ha determinato la data di termine ultimo delle vendite promozionali fissandole entro trenta giorni dall’inizio dei saldi, data ad oggi non ancora fissata ma che, indicativamente, sarà il 5 gennaio: sarà pertanto possibile effettuare vendite straordinari e promozionali, quindi anche il Black friday, fino al 5 dicembre incluso».

Da questa possibilità arriva anche la mobilitazione dei commercianti saronnesi che, a partire da quelli di via San Cristoforo sempre in prima linea ad accogliere novità e opportunità, puntano a trasformare il Black Friday in un weekend con shopping ribassato. In prima linea anche Ascom: «Vorremo realizzare qualcosa di sinergico con le altre realtà della provincia, da Luino a Varese passando da Busto Arsizio a Gallarate – spiega il presidente Antonio Renoldi – quindi stiamo valutando di concordare almeno un periodo uguale per tutti».