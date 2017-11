Black Friday, un giorno di shopping sfrenato in centro

Arriva anche a Busto Arsizio il Black Friday, la giornata dedicata allo shopping sfrenato in puro stile USA! Il 24 novembre, il Comune di Busto Arsizio, Ascom, Comitato Commercianti Centro Cittadino, Distretto del Commercio, in collaborazione con Royal Time, presentano la prima edizione del BA BLACK FRIDAY.

L’obiettivo principale dell’evento sarà quello di vivacizzare il centro cittadino con una serie di eventi dedicati per portare nelle vie dello shopping i residenti a Busto e non solo che potranno approfittare degli promozioni e degli sconti promossi dalle attività commerciali della Città.

La piazza San Giovanni sarà protagonista dell’evento, dalle ore 10.00, con la Black Breakfast, fino al tardo pomeriggio, alle ore 19.00, ora in cui verranno accese, in collaborazione con Agesp Energia e Distretto del Commercio, le luminarie natalizie.

Di seguito il programma:

– ore 10.00: “Black Breakfast”, colazione in piazza San Giovanni e in tutti i bar aderenti;

– ore 16.00: “Black Ballons”, inizio attività per bambini con la mascotte realizzata per l’occasione “Busto Arsizio illumina il tuo shopping” e distribuzione palloncini;

– ore 18.30: “Black Happy Hour” in collaborazione con Shed Lounge e Crespi Catering&Banqueting, inizio attività di animazione serale ed aperitivo,

– ore 20.00: “Black Out”, accensione luminarie natalizie 2017 in corrispondenza con lo spegnimento delle luci pubbliche nel centro cittadino, in collaborazione con Radio Busto Live che enfatizzerà il countdown all’accensione e diffonderà le classiche musiche natalizie per qualche minuto. A seguire Fashion Show e spettacolo di fuoco;

– Ore 21.30: “Black Dinner” presso Ristorante Villa Carlotta, via Ponchielli, 30, dove sarà realizzato un menù a tema black

In caso di maltempo, la manifestazione verrà rinviata al giorno successivo, sabato 25 Novembre 2017.