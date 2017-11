Blitz vincente all’esordio per la Cimberio Handicap Sport

le immagini di basket disabili in carrozzina

Buon avvio di campionato per la Cimberio HS Varese che torna dal viaggio in Sardegna con in tasca due punti pesanti nell’ottica dell’obiettivo stagionale – quello di una salvezza tranquilla – di cui parlano sia la società sia coach Bottini.

I biancorossi hanno espugnato Porto Torres con il punteggio di 53-64 crescendo alla distanza, nonostante la squadra contasse un paio di assenti. I sardi, vicecampioni d’Italia (ma ridimensionati rispetto all’anno scorso), hanno perso strada facendo la propria stella – il pivot iraniano Gharibloo – e alla lunga hanno dovuto arrendersi.

La Cimberio ha dovuto quasi sempre inseguire nei primi due quarti (sul 12-14 il suo unico vantaggio) ma è stata brava a restare incollata agli avversari. All’inizio del quarto periodo di gioco i varesini hanno dato una prima spallata con un parziale di 9-0 (45-54) ma i padroni di casa non si sono arresi e sono rientrati in partita (51-54) per poi cedere però di fronte alle iniziative di Binda e Gonzales protagonisti di un altro break di 7-0.

Tra i biancorossi però grande protagonista è stato Gabriele Silva, alla miglior partita della carriera (fino a qui…) con 15 punti e 14 rimbalzi, 7/12 al tiro e 26 di valutazione 26. Ottimo anche l’esordio italiano di Kenneth Gonzales: 17 punti (7/12), 5 rimbalzi e 5 assist, 22 di valutazione.

Sabato 11 (ore 17, palestra di via Monte Generoso a Varese) il debutto casalingo contro la Amicacci Giulianova, candidata a una delle prime quattro piazze che qualificheranno ai playoff scudetto e vincente in modo netto su Bergamo.

GSD Porto Torres – Cimberio HS Varese 53-64 (17-16, 29-26, 43-45)

Porto T.: Gharibloo 28, Puggioni, Canu 5, Falchi 16, Ion, Nylander 2, Bucinskas 2. N.e. D’Elia. All. S. Cherchi.

Varese: Nava 4, Roncari 4, De Barros 2, Silva 15, Gonzales 17, Binda 16, Damiano 6, Segreto. N.e. Castorino. All. F. Bottini.