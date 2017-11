Bmw nel mirino: rubati fanali, mascherina e persino volante

incidenti varie

Due coppie di fanali, una mascherina anteriore e persino un volante: questo il bottino dei ladri che nella notte tra lunedì e martedì hanno preso di mira tre Bmw in sosta nella zona del quartiere sportivo.

Nel dettaglio i tre colpi sono stati messi a segno in via Miola, via Roma e via Vecchia per Ceriano. I malviventi, dimostrando una buona dose di perizia, hanno smontato le componenti di cui aveva bisogno senza fare rumore e senza attirare l’attenzione dei passati.

A scoprire il collegamento dei furti sono stati carabinieri che al mattino successivo si sono trovati i tre proprietari in caserma per sporgere denuncia. Si sono tutti accorti del furto solo quando al mattino dopo sono scesi a prendere l’auto per uscire di casa. Ora sono partite le indagini per cercare di identificare i ladri appassionati della casa automobilista tedesca. Da questo punto di vista saranno preziose le immagini della videosorveglianza della zona.