Bob Dylan torna in Italia con sei concerti

musica generica

Torna nel nostro paese Bob Dylan, che mancava dai palcoscenici Italiani dal 2015. Tre anni densi di avvenimenti per il cantautore americano che lo hanno visto pubblicare 3 album (“Fallen Angels” nel 2016, “Triplicate” e l’appena uscito “Trouble No More” nel 2017), essere insignito della Medal of Freedom da Obama e soprattutto aggiudicarsi il Premio Nobel per la Letteratura nel 2016, onore mai conferito prima ad un musicista.

Il tour partirà da Roma con un triplo appuntamento all’Auditorium Parco della Musica, per poi toccare Firenze, Mantova e Milano, i biglietti saranno in vendita da venerdi’ 10 novembre dalle ore 11:00 su www.ticketone.it e www.dalessandroegalli.com .

3 aprile AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA -Sala S.Cecilia – ROMA

4 aprile AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA -Sala S.Cecilia – ROMA

5 aprile AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA -Sala S.Cecilia – ROMA

7 aprile MANDELAFORUM – FIRENZE

8 aprile PALABAM – MANTOVA

9 aprile TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI – MILANO

Biglietti in vendita sul sito WWW.TICKETONE.IT

Prevendite TicketOne – Infoline 0584.46477