Bollette dell’acqua raddoppiate, Alfa a disposizione per chiarimenti e rateizzazioni

Alfa srl, la società che gestisce la rete idrica in provincia di Varese, interviene pubblicamente per gestire il subbuglio creato dall’arrivo delle bollette dell’acqua a Gorla Maggiore. Molti cittadini stanno protestando per essersi ritrovati a pagare cifre che in alcuni casi sono raddoppiate rispetto alla precedente bollettazione. Lo scorso 10 novembre la società ha provveduto all’emissione delle bollette degli utenti del comune di Gorla Maggiore a distanza di 14 mesi dall’ultima mentre precedentemente la cadenza era di sei mesi.

A seguito del trasferimento del servizio dal Comune ad Alfa, la Società, in collaborazione con gli Uffici Comunali, ha dovuto operare una serie di verifiche sull’anagrafica dell’utenza provvedendo al censimento delle matricole contatori al fine dell’adeguamento alla normativa di settore.

Tale attività ha, di per sé, comportato un allungamento dell’intervallo di fatturazione che risulta pertanto superiore all’ordinaria periodicità.

Per quanto concerne le tariffe applicate, Alfa, ai sensi sempre della normativa di settore, ha dovuto procedere all’applicazione, per i consumi, del moltiplicatore tariffario theta, pari a 1,236, sulle tariffe già applicate dal Comune di Gorla Maggiore. Tale obbligo è stato più volte ribadito dalla stessa Autorità d’Ambito della Provincia di Varese.

Successivamente, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, ha provveduto all’applicazione delle nuove tariffe che hanno previsto un incremento tariffario, per l’anno 2017, pari al nuovo moltiplicatore tariffario theta di 1,134.

Il combinato effetto dell’applicazione delle suddette variazioni tariffarie e del periodo fatturato, ha comportato pertanto un incremento della bolletta. Di conseguenza Alfa ha concesso un maggior termine, fino al 18 dicembre, per il pagamento.

Infine è d’obbligo evidenziare che, come specificato nelle note informative della bolletta, qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso dei dodici mesi precedenti, è possibile richiedere la rateizzazione del pagamento.

ALFA resta a disposizione della clientela al fine di valutare le posizioni e proprio per questo è prevista un’apertura straordinaria dello sportello per mercoledì 29 novembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, presso gli Uffici Comunali del comune di Gorla Maggiore.

La richiesta è stata fatta dallo stesso sindaco Pietro Zappamiglio: «Il paese è in subbuglio per quelste bollette –

spiega il sindaco -. Non metto in dubbio il lavoro fatto da Alfa, con tutta probabilità il calcolo è corretto ma precedentemente il Comune bollettava semestralmente mentre, complice anche il cambio di gestione, questa volta la bolletta è stata emessa su 14 mesi. Sono contento che Alfa abbia confermato la disponibilità a chiarire i dubbi dei tanti cittadini e che dia la possibilità di rateizzare le cifre più pesanti».