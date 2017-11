Bonus fiscale per il verde, un incontro pubblico al Salone Estense

“L’eco bonus fiscale per il verde: un aiuto concreto alla conservazione e cura dei nostri giardini”. E’ questo il titolo dell’incontro pubblico in programma per sabato 11 novembre, alle 10.00, nel Salone Estense.

La recente disposizione normativa introduce una detrazione del 36% delle spese documentate sostenute per l’impianto o la manutenzione degli spazi verdi. Un provvedimento atteso e una grande novità per incentivare un settore importantissimo che lavora per, e con, l’ambiente. La Città Giardino vuole dare il massimo rilievo a questa iniziativa nella consapevolezza che la normativa va nella direzione della salvaguardia della più importante eccellenza del nostro territorio, il paesaggio, già al centro della prima edizione del Festival Nature Urbane.

Per discutere di questo argomento l’amministrazione comunale ha organizzato un dibattito pubblico e un confronto per illustrarne le caratteristiche, le finalità e i benefici. L’iniziativa si svolgerà sabato 11 novembre, a partire dalle ore 10.00 del mattino, nel Salone Estense di via Sacco 5.

Parteciperanno alla tavola rotonda:

On. Maria Chiara Gadda, tra le promotrici della nuova norma

Nada Forbici – Presidente Assofloro Lombardia

Giacomo Brusa – Presidente Confagricoltura Varese

Ferdinando Fiori – Presidente Coldiretti Varese

Carlo Spertini – Consorzio Florovivaisti Varesini

Rappresentante dei Proprietari Dimore Storiche Italiane

Introducono:

Davide Galimberti – Sindaco di Varese

Dino De Simone – assessore all’Ambiente di Varese

Modera il vicesindaco Daniele Zanzi