Boriani: «Stop alla caccia fino a Natale nei comuni colpiti »

Il sindaco di Luvinate Alessandro Boriani ha inviato a Regione Lombardia una richiesta formale perché il periodo di sospensione della caccia nei comuni interessati dall’incendio del Campo dei Fiori venga prolungato almeno fino a Natale.

«Avvicinandosi il termine di sospensione della caccia definito con il Decreto 13503 in data 31.10.2017, sono a manifestare l’opportunità di prolungare ulteriormente la sospensione dell’attività venatoria, almeno fino al periodo natalizio – ha scritto Boriani al competente assessorato regionale – Questo, da una parte, per consentire alla fauna selvatica il recupero dei danni diretti causati dall’incendio e di superare lo stress dovuto alla perdita degli habitat di riferimento. Dall’altra per avviare opportune verifiche ed approfondimenti in merito allo stato reale dell’ecosistema, nell’interesse degli animali e delle loro dinamiche di vita e tenuto conto delle esigenze di sicurezza di chi opera, lavora o vive nei nostri territori».

La voce del sindaco di Luvinate si aggiunge dunque a quella delle associazioni ambientaliste e alle richieste dei bambini di diverse scuole varesine che hanno chiesto alle autorità di valutare l’opportunità di fermare la caccia nelle aree colpite dalle fiamme divampate due settimane fa nell’area del Parco.