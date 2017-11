Un ettaro di sottobosco è andato in fiamme nella serata di martedì 28 novembre quando è scoppiato un incendio in un’area boschiva di Brezzo di Bedero.

L’allarme è scattato in serata in una località di via Pianezza e sul posto hanno operato diciassette vigili del fuoco con cinque automezzi intervenuti dalle sedi di Luino, Laveno Mombello e Varese.

Le fiamme sono state spente intorno alle 22.