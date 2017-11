Botta a un dito, Orro in dubbio per Monza

Piove sul bagnato in casa Uyba: dopo gli infortuni occorsi a Diouf e Whilite, anche Alessia Orro è finita in infermeria con un problema che la mette in dubbio per la partita di domenica 12 a Monza.

La giovane palleggiatrice sarda, classe 1998, si è fatta male all’anulare della mano destra durante un allenamento e si è subito sottoposta agli esami del caso. Escluse, per fortuna, fratture, Orro resta comunque l’osservata speciale dello staff medico e la sua presenza in Brianza non è assicurata.

Se Orro (foto Gernetti/VN) non dovesse scendere in campo, al suo posto giocherebbe la veterana Stefania Dall’Igna, tornata proprio quest’anno nella “sua” Busto dopo aver trascorso le ultime due stagioni a Monza. Per lei quindi la prossima sarà la classica partita dell’ex.

Domani – venerdì – intanto è atteso il verdetto dei medici sull’occhio di Valentina Diouf: se arrivasse l’ok a scendere in campo, la azzurra potrebbe tornare a disposizione di Mencarelli dopo aver saltato la gara di settimana scorsa contro Bergamo.