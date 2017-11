Botte, minacce e appostamenti: stalker arrestato dai carabinieri

Perseguitava la ex compagna con messaggi, minacce, appostamenti. I carabinieri della compagnia di Busto Arsizio sono intervenuti nella mattinata di venerdì 22 novembre, arrestando un uomo di 45 anni, italiano, disoccupato, pregiudicato. L’accusa è per il reato di atti persecutori.

L’uomo, che non ha accettato la fine della relazione con la compagna, da diversi mesi la perserguitava anche sotto il posto di lavoro, tanto che in alcune occasioni la donna, di qualche anno più grande, era stata costretta a chiedere l’intervento dei carabinieri per poter tornare a casa.

In alcune occasioni la donna era stata percossa e aveva dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Inoltre, per evitare di essere rintracciata presso la sua abitazione, la vittima era stata costretta, all’apice dello stato d’ansia prodotto dallo stalker, a passare alcune notti in un albergo fuori zona pur di non trovarsi l’uomo sotto casa oltre che per riuscire ad avere qualche ora di sonno.

L’indagine è partita qualche settimana fa, grazie al coraggio trovato dalla donna che finalmente è riuscita a raccontare tutto ai carabinieri, consentendo di trovare riscontri oggettivi e, conseguentemente, ottenere l’emissione di una misura cautelare degli arresti domiciliari (emessa dal gip del tribunale di Busto Brsizio) a carico dello stalker che ora si trova ristretto presso il proprio domicilio in attesa dell’interrogatorio di garanzia.