Brunori Sas in concerto a Varese

Il tour di Brunori Sas farà tappa a Varese. Una grande notizia per i fan del cantautore calabrese che finalmente potranno vederlo anche in città. L’appuntamento, parte del suo tour nei teatri, è per il primo marzo 2018.

Dopo la fortunata esperienza del 2015, il cantautore porterà in scena uno spettacolo unico nel suo genere fatto di musica e riflessioni, che si rifà allo stile del teatro-canzone e della standup comedy.

Dario, insieme alla sua band, alternerà ai brani cantati intermezzi parlati, descrivendo il mondo contemporaneo col suo stile inimitabile che coniuga profondità con leggerezza, sacro con profano e lo sguardo lucido e sentimentale che caratterizza la sua poetica.

Un percorso tra il riso e il pianto, dove l’unica certezza è…l’incertezza.

PREZZO DEI BIGLIETTI

INTERI: Platea € 40,00 | 1° Galleria € 32,50 | 2° Galleria € 26,00 | 3° Galleria € 23,00 – Aperte le prevendite

Per informazioni: http://www.brunorisas.it/

IL CALENDARIO

15.02 Crema – Teatro San Domenico (DATA ZERO)

16.02 Trento – Auditorium Santa Chiara

17.02 Mantova – Teatro Sociale

19.02 Milano – Teatro Arcimboldi

24.02 Pescara – Teatro Massimo

26.02 Napoli – Teatro Augusteo

28.02 Genova – Teatro Politeama Genovese

01.03 Varese – Teatro Openjobmetis

05.03 Bologna – Teatro Europauditorium

06.03 Udine – Teatro Giovanni da Udine

07.03 Ravenna – Teatro Dante Alighieri

13.03 Roma – Auditorium PDM

14.03 Assisi – Teatro Lyric

15.03 Ancona – Teatro Le Muse

17.03 Cosenza – Teatro Rendano

18.03 Bari – Teatro Petruzzelli

21.03 Catania – Teatro Land

22.03 Palermo – Teatro Golden

23.03 Reggio Calabria – Teatro Cilea

27.03 Torino – Teatro Colosseo

28.03 Padova – Gran Teatro Geox

29.03 Firenze – Teatro Verdi