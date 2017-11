Buon compleanno Vallesabbianews

Quotidiani che raccontano una grande città, o un’intera provincia. Ma anche un solo paese, o una vallata.

L’esperienza di questi 20 anni ha portato Varesenews a conoscere realtà piccole, ma fortissime nella loro area di competenza, proprio come Vallesabbianews, quotidiano della provincia di Brescia forte non solo in termini di accessi e numeri – sempre relativi – ma in termini di qualità dell’informazione, professionalità nel trattare la notizia, scrupolo nella selezione delle fonti.

E quale miglior certificato di sana e robusta costituzione di un giornale, se non il compleanno dei suoi dieci anni?

Per questo Varesnews, reduce dalla tre giorni di Glocalnews, il festival del giornalismo digitale tenutosi a Varese dal 16 al 18 novembre sarà al teatro di Barghe, mercoledì sera, per festeggiare col direttore di Vallesabbianews Ubaldo Vallini, amico di vecchia data del giornale.

E certamente in “salsa Glocal” sarà anche l’incontro per la serata di festa: “Quale futuro per l’informazione?”.

«Per l’occasione parleremo del futuro dell’informazione e verificheremo se davvero i giornali del futuro saranno tutti sul web oppure se c’è ancora spazio per la carta stampata» afferma il direttore Ubaldo Vallini nel presentare la serata dove lettori e collaboratori spegneranno le dieci candeline del giornale, parte del circuito di testate locali e iperlocali che compongono la galassia di Lombardianews.

Un appuntamento a cui parteciperà il direttore di Varesenews Marco Giovannelli, da un anno anche alla guida di Anso, l’Associazione nazionale della stampa on line e Claudio Venturelli, caporedattore del Giornale di Brescia che riunendo tv, carta stampata, radio e web costituisce un esempio molto interessante di integrazione e crossmedialità.