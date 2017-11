Bustolibri.com compie 4 anni e fa festa coi clienti

Bustolibri.com si prepara a un’importante celebrazione: lunedì 20 novembre la libreria di via Milano 4 festeggerà i quattro anni dalla sua fondazione. Anche i clienti e gli amici del negozio bustocco potranno partecipare: a partire dall’apertura alle 9.30, infatti, inizierà una festa aperta a tutti con l’assaggio della speciale torta preparata per l’occasione dalla Pasticceria “Campi” di Busto Arsizio.

Gli intervenuti potranno cogliere l’occasione per scegliere tra le tante idee regalo messe a disposizione della libreria e per approfittare della speciale promozione attiva in occasione della ricorrenza: tutti i titoli contrassegnati dal bollino rosso potranno essere acquistati con uno sconto del 50% sul prezzo di copertina.

Segnalo inoltre che martedì 21 novembre alle 17.30 la Galleria Boragno ospiterà un nuovo appuntamento con gli English Tuesdays: un modo efficace per imparare o migliorare la propria conoscenza della lingua inglese attraverso una serie di libere conversazioni con Morgan, studentessa universitaria di New York.

Gli incontri, organizzati dal Liceo “Daniele Crespi” di Busto Arsizio in collaborazione con Bustolibri.com, si tengono ogni martedì dalle 17.30 alle 18.30: le prossime date il 28 novembre e il 5 e 12 dicembre. La partecipazione è libera e non necessità di prenotazione.