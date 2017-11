“A.C.A., educazione in rete” si presenta

Haidi Segrada, Paolo Bozzato e Francesco Colombo, fondatori dell’Associazione “A.C.A: Educazione in rete” invitano alla presentazione dell’Associazione che avrà luogo sabato 2 dicembre alle ore 15.00 presso la sede della Biblioteca comunale a Villa Hussy.

Haidi Segrada, presidente dell’Associazione afferma: «E’ davvero un onore e un piacere poter iniziare questo cammino nella mia amata Luino. Questa Associazione desidera veramente creare una rete per tutti coloro che si occupano di educazione, dagli insegnanti ai genitori. Nessuno è escluso. Il tema dell’educazione riguarda tutti, non possiamo fare altro che sostenere la formazione continua e il cammino di crescita di ciascuno di noi, a partire dai nostri bimbi. Ringrazio di cuore il Comune di Luino che ha promosso l’iniziativa accogliendola immediatamente».

«Esserci a questa presentazione sarà per me motivo di soddisfazione, soprattutto per la luinesità di Haidi Segrada. Conosco la sua professionalità ma, in particolare, la passione dedicata al mondo dell’insegnamento. Haidi ha collaborato con il Comune di Luino organizzando un corso di formazione per baby sitter. – commenta l’Assessore Caterina Franzetti – Il suo motto è “l’infanzia dura poco e non va sprecata e non bisogna avere fretta”. In questa società tecnologica, Haidi ci invita ad osservare il bambino attraverso lo sguardo. Se in una conversazione manca l’impatto visivo, l’impatto comunicativo ne risente pesantemente. Prendo spunto da questo suo insegnamento didattico, dicendo che dovremmo imparare tutti a guardarci negli occhi per meglio comprendere i messaggi che ci comunichiamo, non solo con i social e con i telefoni»

«Aspettiamo tutti coloro che desiderano mettersi in discussione, formarsi ed aggiornarsi: l’Associazione è aperta a tutti: dagli insegnanti di ogni ordine e grado ai genitori, nonni, baby sitter, studenti e, naturalmente, a tutti coloro che desiderano sostenere il magnifico mondo dell’educazione.– continua Haidi Segrada – Per i bambini che accompagneranno genitori, nonni e /o parenti, ci sarà la possibilità di partecipare al laboratorio di color- musicoterapia a Metodo ACA. Due educatrici specializzate condurranno l’iniziativa mentre glia adulti potranno seguire l’evento”.

L’incontro di sabato 2 dicembre è intitolato: “C’era una volta l’educazione… E oggi?”.

Durante il pomeriggio sarà possibile effettuare anche il tesseramento soci per l’anno 2018.