Caccia, la Provincia preme per lo stop di due anni nei boschi bruciati

La mozione relativa alla sospensione dell’attività venatoria presentata ieri l’altro in Consiglio “è da ritenersi un sollecito a Regione Lombardia affinché venga applicata la legge che prevede la sospensione della caccia per un periodo di 2 anni nelle aree boschive colpite dai roghi e che si trovano nei Comuni di Brinzio, Luvinate, Varese, Casciago, Comerio e Barasso, mantenendo però la caccia per il contenimento delle specie dannose per l’uomo, per l’ambiente, per l’agricoltura e la sicurezza secondo le normative regionale già vigenti”.

Questo il testo della nota di precisazione che Villa Recalcati ha inviato inseguito alla seduta del Consiglio Provinciale dove sì, è stata approvata una mozione a maggioranza, ma non con l’intento di fermare tutta la caccia per due anni, bensì al fine di far applicare la normativa vigente.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. La stagione venatoria apre alla terza domenica di settembre e chiude il 31 gennaio

Dal punto di vista delle chiusure ufficiali, la Regione Lombrardia – le cui competenze in materia di caccia sono state definite dalla Legge Delrio sul riordino amministrativo – decretò la chiusura per Comerio, Casciago, Luvinate, Barasso, Varese e Brinzio, in ordine all’incendio sul campo dei Fiori, chiusura scaduta al 16 novembre. Dal 17 novembre dunque la caccia è riaperta.

La normativa regionale vigente, però, stabilisce già nella legge 1993/26 che la caccia è proibita nelle aree boschive bruciate per almeno 2 anni, e un’altra normativa regionale forestale dispone la possibilità di estendere questo periodo fino a 10 anni, sempre nelle zone colpite dagli incendi e individuate dalle amministrazioni comunali.

Restano comunque in vigore le regole generali: non si caccia su terreni percorsi dal fuoco, non si caccia con terreni innevati.

Le normative vigenti a cui fa riferimento la nota della Provincia riguardano invece la caccia in battuta al cinghiale (consentita), e la caccia di selezione agli ungulati in genere (caprioli, mufloni, cervi e cinghiali) effettuata anche dai cacciatori selettori sotto il controllo del nucleo faunistico della Polizia provinciale.