Caduto al suolo, interviene l’elisoccorso

Elicottero e ambulanza del 118 sono intervenuti, dalle 15, a Ferno, per un infortunio con ferito.

È accaduto in una fabbrica di via Gorizia, la strada che conduce verso Cardano al Campo.

Il ferito è un operaio di 46 anni: i soccorritori hanno provveduto a stabilizzarlo, è stato poi trasferito all’ospedale di Circolo di Varese, in codice giallo (con ferite serie, ma non in pericolo di vita). L’uomo è caduto dal tetto dello stabilimento (la fabbrica ormai da tempo non è attiva, ma ci sono altre piccole attività all’interno). Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio.