Caja non crede a una Sassari in crisi: “Per batterla usiamo la testa”

Ore di vigilia in casa Openjobmetis dove si prepara l’assalto a una squadra che, sul parquet di Masnago, ha troppo spesso raccolto punti, pure in maniera rocambolesca. La Dinamo Sassari arriva all’appuntamento – domenica 19, ore 18,15 – in una situazione particolare, ma ha scelto Varese per provare a dare una sterzata dopo qualche dolorosa sconfitta in campo nazionale.

I sardi, appena domenica scorsa, hanno perso a sorpresa in casa contro Capo d’Orlando (bis del ko di Cremona) e hanno attraversato un dopogara burrascoso, con le dimissioni di coach Pasquini (che è anche general manager della squadra) poi respinte dal presidente Sardara e – a quanto pare, almeno a parole – dallo spogliatoio. In casa Banco Sardegna quindi si è per lo meno instaurata una “pace armata” che ha prodotto in settimana una bella e netta vittoria in Champions ai danni dell’Hapoel Holon, con ben 98 punti all’attivo (a 84).

E proprio dopo aver osservato giocare gli isolani contro la formazione israeliana, coach Caja e il suo staff hanno alzato le antenne in vista dell’incontro di domenica. «Sassari è squadra abituata alla parte alta della classifica, per quanto mi riguarda resta una squadra in salute ed è particolarmente pericolosa nei suoi esterni come Bamforth, Hatcher, Randolph e Spissu. Noi vogliamo fare una partita migliore rispetto a quella giocata ad Avellino; è necessario crescere ogni settimana e fino a ora ci siamo riusciti». Sotto canestro si rivedrà anche Achille Polonara, ex al pari di Rok Stipcevic che però è infortunato, oltre ai vari Jones, Planinic e all’occorrenza Pierre.

«Sassari proverà a mettere la gara su binari più fisici – spiega ancora Caja – Noi invece dovremo utilizzare l’intelligenza: dobbiamo avere le idee chiare e cercare di essere pronti a rispondere sul campo alle diverse difese che saranno proposte dal Banco». Una mossa che lo scorso anno riuscì molto bene a Pasquini, che strappò un successo a un’Openjobmetis in crescita ma ancora alla ricerca di punti salvezza. Caja, probabilmente, ricorda bene l’episodio e non ha intenzione di lasciare il bis al collega biancoblu. Ora toccherà a Wells e compagni (con il play già chiamato al riscatto dopo il deludente match contro la Sidigas) mettere in pratica i consigli dello staff tecnico per evitare le trappole dei sardi.

TRAGEDIA IN SPAGNA

Il basket italiano osserverà un minuto di silenzio prima delle partite dell’intero weekend, compresa quella di Masnago. Sarà infatti ricordato l’arbitro pesarese Gianluca Mattioli, scomparso improvvisamente giovedì sera a Murcia (Spagna) dove si era recato per dirigere una partita di Champions League. Mattioli, 50 anni ancora da compiere, si è sentito male prima del match, è stato ricoverato ma è morto nel giro di poche ore. Era tra i fischietti italiani più esperti e apprezzati, e settimana scorsa aveva diretto in Serie A la gara tra Reggio Emilia e Pistoia. Lo stesso Caja, che lo aveva conosciuto bene anche fuori dal campo, ha avuto parole commosse di ricordo per lui.

DIRETTAVN

