Caja: “Se non mettiamo energia, non possiamo vincere”

Per il secondo anno consecutivo Federico Pasquini sbanca Masnago giocando molto bene le proprie pedine sulla scacchiera di parquet e mandando in tilt le contromosse preparate da coach Attilio Caja, uno che spesso e volentieri riesce a mettere nel sacco i propri colleghi-avversari e che anche in questa stagione ha già mostrato diverse strategie vincenti.

Quel che è mancato a Caja e ai suoi però, prima dell’acume tattico, è stata l’energia messa sul campo di gioco e questo è stato evidente a tutti. «Sapevamo – o almeno io sapevo – che Sassari è più forte di noi e lo ha dimostrato, mettendo in campo qualità ed esperienza ma anche una voglia superiore alla nostra. Noi al contrario abbiamo dimostrato che se giochiamo con poca energia ed applicazione questi sono i risultati: Varese ha meno talento e se cala dal punto di vista dell’energia non può avere scampo. Abbiamo tirato 2 su 18 da 3, entrambi canestri di Okoye, abbiamo iniziato la partita con tre palle perse in tre azioni e nel primo e terzo periodo loro abbiamo concesso percentuali altissime. Giocando così diventa tutto più difficile, soprattutto se non segni mai. Senza energia e voglia di sacrificarsi abbiamo queste problematiche».

Il tecnico biancorosso ammette la brutta partita di Wells ma non dà a lui o ad altri singoli colpe specifiche: «Non ha fatto una bella gara, ma penso che onestamente sia difficile trovare qualche giocatore positivo. Lui ha commesso errori ma come li hanno anche fatti altri. Non mi sembra corretto dargli le colpe del ko, stasera siamo mancati come squadra e faccio fatica a vedere qualcosa di positivo. Il 2/18 da 3 non è stato figlio suo, ma dei compagni».

Da un singolo all’altro, Caja spiega così il minutaggio di Hollis. «Quando era in campo ha fatto 0 su 3; oggi ci serviva energia difensiva e lui in difesa non ci aiuta. Stasera hanno giocato quelli che potevano dare qualcosa di solido dietro e dopo i 27 punti presi nel primo quarto dovevamo incanalare la partita sui binari dell’energia. Per qualche tratto ci siamo riusciti, però Sassari ha preso fiducia e segnato diversi canestri all’ultimo secondo annullando i nostri sforzi».

Reduce da una settimana difficile, Pasquini si gode invece la vittoria: «Abbiamo eseguito bene il piano partita mettendo grande lucidità in attacco, trovando sempre i nostri punti di riferimento e avendo un ottimo approccio in difesa: volevamo evitare la partenza sprint che Varese ha mostrato con Cantù e Trento e ci siamo riusciti. Inoltre la salute ci sta finalmente aiutando, ora cerchiamo di recuperare anche Stipcevic in vista di dicembre».

Rispetto alle dimissioni, poi rientrate, di sette giorni prima Pasquini dice: «Abbiamo capito che ci vuole pazienza; se hai tanti giocatori nuovi e sei uomini al massimo al secondo anno d’Europa serve tempo per mettere a posto le cose. Quella delle dimissioni non è stata la mossa della disperazione ma un modo per alleggerire le teste. Nessun miracolo, non siamo ancora a posto ma se riusciamo fare un grande lavoro saremo una squadra per gennaio: questi sono ragazzi che hanno cuore».