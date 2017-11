Calcolo Tari, il Comune rassicura

In merito alla recente questione circa l’errato calcolo della quota variabile della Tari, tariffa su raccolta e smaltimento dei rifiuti, relativa alle pertinenze delle case (come box e cantine), il Comune di Samarate conferma di aver correttamente determinato il tributo sui rifiuti applicando la parte variabile solo all’unità immobiliare principale, escludendo così la pertinenza.

Il cittadino ha la possibilità di verificare quanto dichiarato sull’avviso di pagamento ricevuto, il quale contiene il dettaglio della tassa riferita a ciascuna unità immobiliare autonomamente accatastata: risulterà infatti che la quota variabile non sia stata conteggiata per ogni unità.

Pertanto, poiché la tassazione è avvenuta in maniera conforme al dettato normativo, si comunica che non sono dovuti rimborsi e non devono essere formulate istanze di rimborso.