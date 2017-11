Camion incastrato, via Gasparotto in tilt

Traffico bloccato per gran parte della mattinata di venerdì 24 novembre in via Gasparotto, una delle principali strade di accesso a Varese.

Galleria fotografica Camion incastrato in via Gasparotto 4 di 15

Un tir si è incastrato nei pressi del ponte tra via Gasparotto e via Piana di Luco intorno prima delle 10 e lì è rimasto fino a quando non è stato estratto intorno alle 12. La viabilità è ritornata regolare diversi minuti dopo.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco e un’autogru: il traffico è stato deviato da Viale Europa verso Cartabbia – Capolago, con conseguenti code anche nei pressi della SP1 del lago.

Il mezzo pesante è stato agganciato all’autogru che lo ha sollevato e spostato fino a liberare completamente l’ingresso al ponte.