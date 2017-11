Camminare sull’acqua tra i canneti del Lago di Comabbio

Foto varie

Domenica 5 novembre il CAI Luino propone una escursione intorno al Lago di Comabbio dove è stata realizzata di recente una bellissima pista ciclopedonale immersa nel verde dei boschi e dei canneti. Un panorama mozzafiato, da cartolina, c’è anche una lunghissima passerella in legno che permette di ammirare i canneti e le ninfee nel più assoluto silenzio del bosco dei salici retrostante.

Una escursione facile adatta alle famiglie per percorrere la pista ciclabile del Lago di Comabbio, una preziosa riserva naturalistica a tutela ambientale ad anello che inizia da Mercallo, in prossimità della bio-piscina, dove esiste un ampio parcheggio all’ombra e un’area pic nic.

La pista è in parte asfaltata ed in parte in ghiaietto, in alcuni punti addirittura sabbiosa, ci sono anche diversi saliscendi, che rendono il percorso un po vario. L’itinerario passa attraverso i comuni di Mercallo, Ternate, Varano Borghi, Vergiate (frazione di Corgeno).

Lunghezza 12,3 Km -Dislivello 80 m .- Tempo h 3.30

Programma

Ore 9,10 Ritrovo presso il posteggio a Lago di porto nuovo a Luino

Ore 9.30 partenza con mezzi propri per Mercallo

Primo pomeriggio fine escursione

Pranzo al sacco

Abbigliamento e calzature adeguate

Escursione gratuita con condivisione spese auto

Assicurazione: ogni partecipante alla gita è responsabile della propria incolumità

Informazioni e adesioni:

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail iatluino@provincia.va.it