I campioni del Kung Fu stanno di casa a Ferno

Questa mattina nella Sala Consiliare di via Roma 51 l’Amministrazione Comunale ha ricevuto gli atleti del Centro Studi Kung Fu Ferno che hanno conquistato 3 ori, 3 argenti e 2 bronzi nelle competizioni internazionali svoltesi dal 12 al 15 ottobre scorsi a Victoria in Spagna.

Prestigiose qualificazioni che hanno consentito al Kung Fu Club di approdare poi alle gare internazionali di fine ottobre negli Stati Uniti dove il Maestro Gianni Nese è riuscito per ben tre volte a portarsi sul primo gradino del podio.

Ad essere premiati con una targa di riconoscimento sono stati gli atleti Mirko Colombo (1 argento e 2 bronzi), Simone Collavino (1 oro e 1 argento) e Christian De Tomasi (2 ori e 1 argento), oltre naturalmente al Maestro Gianni Nese (3 ori), socio fondatore del Centro Studi Kung Fu Club di Ferno ed anima dell’associazione sportiva fernese.

La targhe sono state consegnate a ciascun atleta, rispettivamente, dal Sindaco Filippo Gesualdi, dall’Assessore allo

Sport Alfredo Sabetti, dal Presidente della Consulta Sportiva Silvano Ielmini e dalla Vicepresidente della Consulta Sportiva Eugenia Fissore. Una pergamena di stima e riconoscenza, per mano del Presidente del Consiglio Comunale Massimiliano Catania, è stata consegnata anche all’atleta Massimo Rubino che, convocato alle gare, quest’anno non ha potuto partecipare per un problema fisico ma che si è sempre distinto per gli straordinari traguardi ottenuti nel tempo. Menzione dell’Amministrazione Comunale, infine, per i componenti della squadra che nello scorso mese di giugno si è classificata seconda alla finale del Campionato Nazionale di Rimini.

“Siamo fieri ed orgogliosi – hanno dichiarato il Sindaco Filippo Gesualdi e l’Assessore allo Sport Alfredo Sabetti – di vantare sul nostro territorio la presenza di questa società che da anni tiene alto il nome di Ferno in Italia, in Europa e nel mondo. Al Maestro Gianni Nese la gratitudine di tutta l’Amministrazione Comunale per l’impegno, la dedizione e la costanza nel

diffondere l’arte, i principi ed i valori del Kung Fu nel paese”.

Aspetto, quest’ultimo, su cui si è concentrato l’intervento del Maestro Nese che ha voluto sottolinare come il Kung Fu, oltre ad essere un bellissimo sport, sia anche una vera e propria

arte fatta di disciplina, di valori e di rispetto per se stessi e per gli altri. “Forte dei suoi principi – ha detto il Maestro Nese – il Kung Fu, in un armonioso equilibrio tra corpo e mente, insegna a stare e a vivere bene”.

La mattinata è stata anche l’occcasione per soffermarsi sulla Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne che si celebra appunto il 25 novembre. “Abbiamo voluto proporre un momento di riflessione contro tutte le forme di violenza sulle donne – ha spiegato l’Assessore alla Cultura Sarah Foti – contro la violenza fisica, quella che si vede e che lascia i segni, ma anche contro la violenza morale, quella che annulla e che lascia ferite interiori spesso indelebili”.

La riflessione è stata lasciata alle parole della poetessa Alda Merini, lette per l’occasione dalla maestra fernese Pierangela Cassinerio che, terminata la lettura, ha omaggiato con un mazzo di fiori Ginevra Maisano, la più piccola delle atlete iscritte al Centro Kung Fu Club di Ferno.